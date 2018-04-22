"ميدو" يدعم الجبلاية فى أزمة "صلاح"

22 أبريل 2018 - 12:42 م

قال أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، إن أزمة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع اتحاد الكرة، يجب أن يتم حلها بذكاء كبير واتباع القوانين!!.

وكتب "ميدو "عبر "تويتر"، مشكلة صلاح مع الشركة الراعية مشكلة توقيتها صعب وما يضمن لك إذا تمت التسوية مع صلاح فلن يخرج لك لاعبون آخرين يطالبون بنفس التسوية!! كان الله في عون أبوريدة وكوبر فهذه هي نوعية المشاكل التي من الممكن أن تدمر أي فريق!!".

وكانت أزمة قد نشبت بين محمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم عقب استخدام الشركة الراعية للاتحاد صور صلاح بجوار إحدى شركات الاتصالات غير التي وقع معها محمد صلاح على طائرة المنتخب.