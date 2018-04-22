مقتل 4 وإصابة 3 في إطلاق نار بأمريكا

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الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

وكالات

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اطلاق نار

تينيسى

أعلنت الشرطة الأمريكية بولاية تينيسي، مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار على مطعم للحلويات في مدينة ناشفيل.

وقالت المتحدثة باسم مستشفى "فاندربيلت"، جنيفر فيتزيل، إن المستشفى استقبل ثلاثة مصابين، جميعهم في حالة حرجة، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية.

وقالت الشرطة إنها لا تزال تبحث عن مشتبه به، يرتدي سترة خضراء فقط وكان عاريا في وقت إطلاق النار، مشيرة إلى أن 35 ضابطا من استجابوا للحادث.

كما أعلنت الشرطة أنها تبحث عن شخص على صلة بالحادث. عرفته باسم ترافيس ريكينغ، عمره 29 عاما. وهو من مدينة مورتون في ولاية إيلينوي.

?وأوضحت الشرطة أن السيارة التي وصل إليها المسلح إلى موقع الحادث مسجلة باسم ريكينج.


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