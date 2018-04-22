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"فيس بوك" يحظر الأخبار الكاذبة في الإمارات

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وكالات

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أخبار كاذبة

شراكة

وقع المجلس القومي للإعلام في الإمارات عقد شراكة مع شركة "فيس بوك" الأمريكية، للحد من انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة.

ويبدأ الطرفان حملة مشتركة من 23 أبريل الجاري، من خلال الصحف الإماراتية وموقع الشركة، لنشر مواد توعية تهدف إلى تثقيف الجمهور ومساعدته على تقييم مصداقية الأخبار والمعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي???.

وسيقوم موقع "فيسبوك" بإضافة إرشادات على صفحة الأخبار الخاصة بالموقع، تساعد مستخدميه في الإمارات على تمييز الأخبار الصحيحة من الأخبار المضللة وغير الصحيحة.

كما سيكون باستطاعة مستخدمي الموقع قراءة المزيد من النصائح التي يقدمها "فيسبوك"، حول كيفية معرفة الأخبار المغلوطة، وكيفية التحقق من عنوان "أورل" والتحقق من المصدر، والبحث عن تقارير أخرى حول الموضوع، ، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

في غضون ذلك، علق مدير المجلس الإماراتي، منصور إبراهيم المنصوري، على الاتفاق، بالقول، "يعتبر موضوع انتشار الأخبار المضللة وغير الصحيحة من أهم التحديات التي أصبحت تواجه القطاع الإعلامي العالمي في السنوات القليلة الماضية. وتكمن خطورة هذا الموضوع في أن ترويج أو نشر الأخبار المغلوطة قد يحمل أبعادا سياسية، بهدف إلحاق الضرر بأفراد أو جهات، كما يمكن أن يكون لنشر الأخبار المغلوطة أبعاد اقتصادية أيضا".

وأشار المنصوري إلى أن المجلس يقوم بمراجعة دورية وتقييم دائم ومستمر للمشهد الإعلامي في الدولة، وبوضع المعايير التي من شأنها أن تضمن صحة الأخبار وجودتها.


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