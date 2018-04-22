أول تعليق من المنتخب على إصابة «النني»

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النني

فايز

علق محمود فايز، مدرب المنتخب الوطني، على الإصابة القوية التي تعرض لها محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، خلال مشاركته مع فريقه أمام وست هام، في المباراة التي أقيمت اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من «البريميرليج».

وكشف فايز، أن هناك اتصالات بـ«الننى» للاطمئنان على إصابته، قائلاً: «ربنا يستر وتكون إصابة سهلة لا تؤثر على غيابه عن فريقه الإنجليزي ومنتخب مصر».

وتسبب مارك نوبل فى إصابة الننى بعد تدخل عنيف على قدمه أمام منطقة الجزاء.


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