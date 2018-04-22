صعود إنتاج الذهب في السودان لـ32% أول 2018

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السودان

معادن

ذهب

أعلنت وزارة المعادن في السودان، صعود إنتاج الذهب بنسبة 31.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وأظهرت معطيات رسمية صدرت، اليوم الأحد، أن إنتاج البلاد من الذهب ارتفع في الربع الأول 2018، إلى 36.5 طنا مقابل 27.7 طنا في الفترة المقابلة من 2017.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها اليوم، أن إيرادات إنتاج الذهب خلال الربع الأول 2018، بلغت 778.548 مليون جنيه (43.25 مليون دولار).

ويمثل إنتاج التعدين التقليدي للذهب، نحو 88 بالمائة من الإنتاج خلال الربع الأول 2018؛ إذ بلغ حجم الإنتاج 32 طنا من جملة الإنتاج الكلي.

وبلغ إنتاج السودان من الذهب خلال العام الماضي، نحو 105 أطنان؛ بينما لا تتوفر معطيات رسمية حول حجم الكميات التي تم تهريبها إلى الخارج.

ويعول السودان على الذهب كمورد للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، وفقدان 80 بالمائة من موارد النقد الأجنبي.

واحتل السودان المرتبة الثالثة إفريقياً في إنتاج الذهب بعد جنوب إفريقيا وغانا؛ وتتوقع الحكومة وصوله إلى المرتبة الأولى خلال هذا العام.


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