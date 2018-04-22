جامعة المنيا تحصد 4 جوائز بمسابقة «إبداع 6»

22 أبريل 2018 - 05:44 م

أعلن الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، عن حصد الجامعة أربعة جوائز بمهرجان إبداع لموسمه السادس 2018 والذي نطمته وزارة الشباب والرياضة علي مستوي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والذي أقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز له أمس علي مسرح جامعة القاهرة والتي شاركت الجامعة به في المسابقات الثقافية والفنية والعلمية.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة حصلت على المركز الأول فى مجال الجرافيك وحصل عليها الطالب كيرلس أشرف بكلية الفنون الجميلة وحصلت الجامعة علي المركز الثاني في مسابقة التصوير الزيتي والرسم (عام) للطالب أحمد خالد سليمان بكلية التربية، كما حصلت الطالبة أنجي إبراهيم مرزوق بكلية الفنون عن المركز الثاني في مسابقة التصوير الزيتي والرسم المتخصص، وجاءت الطالبة عزة السيد محمد بكلية الفنون الجميلة بالمركز الثالث في مسابقة التصوير الزيتي والرسم متخصص.

أشرف علي تدريب الطلاب خلال الإعداد لمسابقات أبداع 6 من داخل الجامعة، الدكتور هانى العربى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعماد زكى مدير عام رعاية الطلاب، وأميمة عباس مدير إدارة النشالط الثقافى والفنى، ورنده خليل، وماجد ماهر، اخصائى الفنون تشكيلية.