» أحدث هجوم لـ «العفاسي» على الإخوان: «أيدوا الخوميني»

22 أبريل 2018 - 05:50 م

واصل المقرئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، الهجوم على جماعة "الإخوان المسلمين"، الذي بدأه منذ الأسبوع الماضي، واصفًا الجماعة بـأنها "الحاضن الرئيسي لكل فرقة ضالة".

وكتب العفاسي عبر حسابه على موقع "تويتر": "جماعة الإخوان المسلمين هي الحاضن الرئيسي لكل فرقة ضالة ترعاهم وتستخدمهم كالمطايا، فلكل دولة مطية تناسبها، ومن أكبر المصائب وجود مطايا لهم سلفيين يتعاطفون معهم ثم يكونون هم الضحايا لهم".

ورصد العفاسي، تصريحات منسوبة إلى عمر التلمساني، المرشد الأسبق لجماعة الإخوان مع مجلة "المصور"، قال فيها: "وحين قام الخميني بالثورة أيدناه ووقفنا بجانبه".

وأشار أيضًا إلى ما كتبه القيادي الإسلامي التونسي راشد الغنوشي بمجلة "المعرفة"، الناطقة باسم حركة الاتجاه الإسلامي، والتي تُعرَف الآن بحركة "النهضة"، بعنوان: "الرسول ينتخب إيران للقيادة"، جاء فيه: "إن إيران اليوم بقيادة آية الله الخميني القائد العظيم والمسلم المقدام هي المنتدبة لحمل راية الإسلام".

وقال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن هجوم العفاسي على جماعة "الإخوان" يأتي في سياق الاتجاه العام في دول الخليج الذي يهاجم الإخوان.

وأضاف لـ "المصريون"، أنه "عقب هجوم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي علي جماعة الإخوان المسلمين أصبحت الجماعة في مرمي نيران هجوم قادة الخليج ومشايخها، خاصة الدعاة المحسوبين على التيار السلفي، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنته جماعة الإخوان ضد قيادات هذا التيار المنتشر بدول الخليج".