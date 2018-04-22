نقيب الفلاحين: البرلمان يحبس المزارعين

22 أبريل 2018 - 06:26 م

استنكر حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إصدار مجلس النواب لقانون جديد يقر بحبس الفلاحين في حالة زراعة محصول الأرز زائد عن النسبة المحددة من قبل وزارة الزراعة، بالتوافق مع وزارة الري والموارد المائية.

وقال: "القانون الحالي هو تعديل للقانون الصادر في عام 1953، والذي لم يتضمن العقوبة المادية المقررة بداخلة تتعدي مبلغ عشرين جنيهًا، ولا يشمل حبس المزارعين، وهو أمر مستغرب من مجلس النواب أن يستحدث مادة تؤدي إلى حبس الفلاح، الذي هو آخر من تبقى من المنتجين في مصر".

وأضاف أبوصدام في تصريح إلى "المصريون": "القانون يمنح وزير الزراعة الحق في إجبار فلاح على زراعة محصول بعينه، وفي حال المخالفة يتم حبسه لمدة تصل إلى 6 أشهر، على الرغم من خسارة الفلاحين جراء زراعة محاصيل مثل القمح، وحتى الفاكهة، بسبب نقص المياه، وفيما ترغب الوزارة في زيادة زراعة محصول القطن لا توفر أي تقاوي وبذور مناسبة".

وأشار إلى أن "الحكومة ومجلس النواب يتعاونان خلال الفترة الأخيرة على تكبيل الفلاح، الذي أصبح لا حول له ولا قوة، وهو الأمر الذي سيؤدي مع الوقت إلى تدمير الزراعة، والمناطق الزراعية التي تعاني خلال الفترة الأخيرة بسبب ضعف الموارد، وبالتالي مزيد من التشجيع على تحويلها إلى مبان وكتل سكنية، تحقق الربح أكثر من الزراعة، التي أصبحت تعرض صاحبها للحبس".

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجس النواب اليوم، موجهًا حديثه لبعض النواب، الذين أصروا على الحديث في مشكلة زراعة الأرز واعتراضهم على منعها في بعض المناطق: "خلينا ننسى موضوع الأرز دا، العملية مش أنا عايز أزرع رز ولا قصب، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار الفقر المائي، عايزين مياه ولا مش عايزين مياه؟، مصر فيها فقر مياه".