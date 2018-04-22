رفض برلمانى لدمج التعليم الأزهري بالعام

22 أبريل 2018 - 07:48 م



استنكر برلمانيون، الدعوات المطالبة بدمج التعليم الأزهري بالعام، والتي تظهر من وقت لآخر، مثيرة موجة من الجدل والبلبلة داخل المجتمع، مشيرة إلى أن هناك معوقات كثيرة تقف في وجه تنفيذها.

ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، استنكرت الدعوات المطالبة بدمج التعليم الأزهري بالعام، قائلة: "من الصعب جدًا تنفيذ مثل تلك المقترحات غير المنطقية".

وفي تصريح إلى "المصريون": "أضافت لكل تعليم منهجه الخاص، فمثلًا الأزهري يقوم على دراسة الفقه والسيرة وغيرهما من العلوم الشرعية، بينما يقوم العام على غير ذلك، ومن ثم لا يمكن القبول بتلك المقترحات".

عضو مجلس النواب، لفتت إلى أن "هناك عقبات كثيرة ستواجه المقترح، إذ كيف سيدرس المسيحيون المواد الشرعية الإسلامية؟".

النائب عمرو دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، شاطرها الرأي قائلاَ إن "اقتراحات، دمج التعليم العام بالتعليم الأزهري مرفوض، نظرًا لاختلاف المناهج".

وأشار إلى أن "التعليم العام به 6 مواد فقط بخلاف الأزهري يشمل 15 مادة"، لافتًا إلى أن "اللجنة اقترحت في وقت سابق أن تتم الاستعانة بمباني المعاهد الأزهرية لتقليل الكثافة الطلابية في المدارس فقط لحين بناء مدارس جديدة، لعدم وجود موازنة كافية للسماح ببناء مدارس جديدة".

وأوضح دوير، في تصريحات له، أن الدمج سيعمل على إلغاء التعليم الأزهري ما سيتسبب في الكثير من المشاكل مع شيخ الأزهر والمؤسسات الدينية، مشيرًا إلى أن الدكتور طارق شوقي لديه رؤية وبرنامج جيد لتطوير التعليم ولكن سيواجه الكثير من الصعوبات للتنفيذ على أرض الواقع.





