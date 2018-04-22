  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:55 م
بحث متقدم
الزمالك والاسيوطي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والأسيوطي

محمود عزت

لغز اختفاء «محمود عزت»

الدكتور طارق الزمر

«الجماعة الإسلامية».. اعتراف.. وندم على اللجوء للعنف

عبدالمنعم أبوالفتوح

تفاصيل إصابة «أبوالفتوح» بذبحة صدرية

موقع البديل

بسبب الحجب.. تجميد العمل بـ«البديل» لحين إشعار آخر

محمد عبدالعاطي وزير الري

وزير الري: إثيوبيا فاجأتنا بسد جديد

الشيخ مشاري بن راشد العفاسي

أحدث هجوم لـ «العفاسي» على الإخوان: «أيدوا الخوميني»

العالم الفلسطيني فادي البطش

إسرائيل تضغط على مصر لعدم إدخال جثمان «البطش» لغزة

البرلمان المصري

مصر تسعى لإحياء «حزب الرئيس»

سينما

السينما المصرية.. بضاعة راكدة

مانشستر سيتي يكتسح سوانزي بخماسية

الرياضة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مانشستر سيتي يلامس لقب "البريمرليج"

#

مانشستر يونايتد يتخطى سوانزي بهدفي«سانشيز» و«لوكاكو»

#

مانشستر سيتي يكرر انتصاره على أرسنال

#

محمد صلاح يقود ليفربول أمام مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

المصريون

سوانزى

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على ضيفه سوانزي، بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وقف لاعبو فريق سوانزى سيتي صفين كممر شرفى لنجوم فريق مانشستر سيتي قبل انطلاق المباراة، وذلك بعد تتويج السيتي بلقب البريميرليج خلال الجولة الماضية، بعد خسارة منافسه المباشر مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش ألبيون 1 – 0.

افتتح النجم الإسباني ديفيد سيلفا أهداف مانشستر سيتي بعد 12 دقيقة على بداية المباراة، وأضاف رحيم سترلينج ثانى أهداف السيتي فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

واصل مانشستر سيتي تفوقه فى أحداث الشوط الثانى، حيث نجح النجم البلجيكي كيفن دى بروين فى إضافة الهدف الثالث من صاروخية، وعزز بيرناردو سيلفا من تقدم السيتي بتسجيله الهدف الرابع بعد متابعته لركلة جزاء سددها جابرييل خيسوس وتصدى لها حارس سوانزى.

واختتم جابرييل خيسوس خماسية السيتي بتسجيله الهدف الخامس فى الدقيقة 88 من زمن المباراة.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 90 فى صدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد سوانزى سيتي عند النقطة 33 فى المركز السابع عشر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

.. لعله خير

حسام فتحي

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الحياة السياسية لن تستقيم إلا بحزب أغلبية
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب بتروجت
» تغريم شركتين 400 ألف جنيه للترويج لإعلانات مضللة
» مانشستر سيتي يكتسح سوانزي بخماسية
» مصرع 3 وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية
» وكيل«محمد صلاح» يستفز اتحاد الكرة
» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون
» عاطل يذبح طفلة داخل المسجد خوفاً من الفضيحة
» تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
» حريق هائل يلتهم مصنع كرتون والدفع بـ7 عربات إطفاء
» الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الرجاء

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    03:54 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين