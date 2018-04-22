» مانشستر سيتي يكتسح سوانزي بخماسية

22 أبريل 2018 - 07:49 م

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على ضيفه سوانزي، بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وقف لاعبو فريق سوانزى سيتي صفين كممر شرفى لنجوم فريق مانشستر سيتي قبل انطلاق المباراة، وذلك بعد تتويج السيتي بلقب البريميرليج خلال الجولة الماضية، بعد خسارة منافسه المباشر مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش ألبيون 1 – 0.

افتتح النجم الإسباني ديفيد سيلفا أهداف مانشستر سيتي بعد 12 دقيقة على بداية المباراة، وأضاف رحيم سترلينج ثانى أهداف السيتي فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

واصل مانشستر سيتي تفوقه فى أحداث الشوط الثانى، حيث نجح النجم البلجيكي كيفن دى بروين فى إضافة الهدف الثالث من صاروخية، وعزز بيرناردو سيلفا من تقدم السيتي بتسجيله الهدف الرابع بعد متابعته لركلة جزاء سددها جابرييل خيسوس وتصدى لها حارس سوانزى.

واختتم جابرييل خيسوس خماسية السيتي بتسجيله الهدف الخامس فى الدقيقة 88 من زمن المباراة.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 90 فى صدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد سوانزى سيتي عند النقطة 33 فى المركز السابع عشر.