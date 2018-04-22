» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب بتروجت

22 أبريل 2018 - 07:56 م

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتصاراته في بطولة الدوري العام على حساب بتروجت، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33.

الشوط الأول:

المارد الأهلي بدأ اللقاء بشكل سريع وهجوم خاطف على فريق بتروجت، إثر توغل رائع للاعب أحمد حمدي داخل دفاعات الفريق البترولي، ليسدد الكرة في أرضية قوية، لكنها اصطدمت بالعارضة وضاعت على الفريق فرصة تسجيل هدف مبكر.

محاولات الأهلي في الدقائق الأولى استمرت لكنها وصلت لذروتها وخطورتها في الدقيقة 13 إثر عرضية رائعة من صبري رحيل أرسلها داخل منطقة الجزاء، إلى كريم نيدفيد الذي ارتقى لها وسط حراسة مدافعي بتروجت، لكن الكرة مرت من أمامه.

وبعد مرور 15 دقيقة من زمن الشوط تلقى حسام البدري، المدير الفني للأحمر، صدمة كبيرة، بعد إصابة المغربي وليد أزارو، حيث اضطر البدري لإجراء تغيير مبكر بنزول مروان محسن بدلا من المهاجم المغربي.

فريق بتروجت بدأ في الرد على سيطرة الأهلي وهجماته، بكرة طولية في الدقيقة 15 لعبت إلى محمد سالم في عمق دفاعات الأحمر، تسلمها الأخير وتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية مرت بجوار القائمة الأيمن لمرمى شريف إكرامي، ثم رد الأهلي عليها بتصويبة أخرى عبر أحمد حمدي، لكنها علت العارضة البترولية.

الفرحة الأولى للنادي الأهلي في المباراة جاءت في الدقيقة 22 من خلال ركلة حرة في الجانب الأيسر نفذها وليد سليمان داخل منطقة جزاء بتروجت، ارتقى سعد سمير للكرة وسددها برأسه قوية داخل الشباك وأعلن عن هدف التقدم للأهلي.

بتروجت حاول الاستفاقة سريعا من هدف التقدم للأهلي واستعادة توازنه، بدأ في العودة لهجوم مرمى الأحمر ووصل إلى شريف إكرامي بتصويبة من زولا، لكن حارس الأحمر تصدى للكرة وحافظ على نظاقة شباكه.

بعد مرور نصف ساعة من زمن الشوط كاد الأهلي أن يضيف الهدف الثاني، بعدما مرر أحمد حمدي الكرة إلى مروان محسن على حدود منطقة الجزاء، ليقوم الأخير بتمرير الكرة رائعة إلى وليد سليمان الذي انفرد بالمرمى، لكنه لعب الكرة بيمناه أعلى العارضة.

وقبل نهاية الشوط بسبع دقائق تلقى كريم نيدفيد الكرة في وسط الملعب وتوغل بها داخل مناطق دفاعات بتروجت ثم سدد كرة قوية بيمناه، لكنها علت العارضة البترولية، ولم يشهد بعدها الشوط أي محاولات جديدة وأطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط بتقدم الأحمر بهدف.

الشوط الثاني:

بعد انطلاق الشوط الثاني بخمس دقائق أجرى حسام البدري، التغيير الثاني (المعتاد) بنزول إسلام محارب بدلا من هشام محمد، لزيادة الفاعلية الهجومية، حيث قام بالبدري بإعادة كريم نيدفيد في خط الوسط بجانب السولية على أن يشارك محارب في مركز الجناح.

بعد دقائق من تغيير محارب، وصلت الكرة في وسط الملعب إلى وليد سليمان، الذي مررها بشكل رائع خلف دفاعات بتروجت إلى مروان محسن الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة بيمناه على يمين الحارس معلنا عن الهدف الثاني للمارد الأحمر.

وعقب هدف مروان محسن الثاني للأهلي، قام البدري في الدقيقة 62 بإجراء التغيير الثالث بنزول محمد شريف بدلا من وليد سليمان، لمنح الفرصة للاعب للمشاركة في ظل جلوسه على دكة البدلاء خلال الفترة الماضية.

وفي الدقيقة 78 نجح الفريق البترولي في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر لاعبه عمر النجدي، الذي استغل خطأ دفاع الأهلي من كرة طولية أمام المرمى، لتصل الكرة إليه وينفرد بشريف إكرامي ثم سدد الكرة على يسراه داخل الشباك.

فريق بتروجت بعد هدف تقليص الفارق نجح في السيطرة على وسط الملعب لعدة دقائق ووصل إلى مرمى شريف إكرامي أكثر من مرة من خلال انطلاقات عمر النجدي، لكن دفاع الأهلي نجح في إفساد كافة المحاولات البترولية وأبعد الخطورة عن مرمى حارسه.

وقبل نهاية المباراة بلحظات وصل الأهلي إلى مرمى بتروجت بهجمة خطيرة من خلال إسلام محارب الذي انطلق بالكرة في الجانب الأيمن ثم أرسل عرضية أرضية إلى مرمى محسن ليسدد في قدم الدفاع وتعود الكرة إلى أحمد فتحي الذي أطلق كرة صاروخية اصطدمت بالشباك من الخارج، ثم أطلق بعدها بلحظات حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

بتلك النتيجة رفع الأهلي الذي حسم مسابقة الدوري قبل نهايتها بست جولات رصيده من النقاط إلى 85 نقطة، فيما توقف رصيد بتروجت عند النقطة 38 في المركز الـ12.