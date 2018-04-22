غدًا محاكمة المتهمين في أنصار الشريعة

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محاكمة المتهمين

معهد امناء الشرطة

كتائب انصار بيت المقدس

تنظر غدًا الاثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة المتهمين بقضية "كتائب أنصار الشريعة" . 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكي محمود، ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.


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