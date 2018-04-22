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السجن 135 سنة لـ3 متهمين اعتدوا جنسيًا على عامل ببنى سويف

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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السجن

مخدرات

هتك عرض

جنايات بني سويف

قضت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار عماد نجدي وعضوية المستشارين معوض ثروت ووائل الأشلم وأمانة سر محمد عبدالبصير، بالسجن المشدد 135 سنة لثلاث متهمين بواقع 45 سنة لكل واحد بتهمة التعدى جنسيًا على عامل صيدلية ببني سويف رفض إعطائهم حبوب مخدرة وقاموا بتصويره عاريًا وتهديده بنشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجهت محكمة جنايات بنى سويف تهم لكل من "محمود ن س" و"أحمد ق" و"عصام س" في 13 مارس 2017 بهتك عرض المجنى عليه "إسلام ف.ر.ع" عامل بصيدلية ببني سويف بالقوة والتهديد بأن قاموا بالتعدي جنسيًا عليه وهتك عرضه وتصويره عاريًا تحت تهديد التعذيب باستخدام "سوط" وتواجد الثالث بمسرح الجريمة واستولوا على منقولات من المجني عليه وأكرهوه بالبصم على إيصالات أمانة وجردوه من ملابسه وقاموا بتصويره عاريًا باستخدام الهاتف المحمول وهددوه بفضحه وأشهروا في وجهه السوط وههدوه بنشر الصور لإعطائهم مبلغ نقدي وبيعه لهم أقراص مخدرة وقبضوا على المجني عليه واحتجزوه بمسكن المتهم الثالث بشارع الجزيرة المرتفعة وأحرزوا أسلحة بغير ترخيص وسوط وشفرة موس .

قال المجنى عليه، فى تحقيقات النيابة أنه في 13 مارس 2017 قام المتهم الأول باستدراجه إلى شقة المتهم الثالث بحجة إنهاء خلاف وقع بينهما بسبب قيام المتهم الأول بطلبه لشراء حبوب مخدرة من الصيدالية التي يعمل بها ورفضه ذلك الأمر وعقب دخولي إلى الشقة قام المتهمين بإغلاق نوافذ الشقة واحتجازي داخل الشقة وتهديدي بـ "كرباج" وشفرة حلاقة وقام المتهمان الأول والثاني بإجباري على خلع ملابسي وقاموا بالتعدي جنسيًا على وأحضر المتهم الثالث إيصالات أمانة وأجبرني على البصم على بياض وذلك للحصول مني على مبالغ مالية، وقاموا بتصويري عاريًا واستولوا على هاتفي المحمول وهددوني بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. واستمعت المحكمة إلى أقوال النقيب أحمد بهجت معاون قسم بني سويف وقال إن التحريات السرية أسفرت عن صحة الواقعة وقيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على استدراج المجني عليه لمسكن المتهم الثالث وقاموا بالتعدي جنسيًا عليه وهتك عرضه وتصويره عاريًا للحصول منه على مبالغ مالية وأكرهوه على التوقيع على إيصالات أمانة بعد ان استولوا على هاتفه المحمول تحت التهديد والإكراه وتمكن من ضبط المتهمين وإيصالات الأمانة وسوط التعذيب وحبارة التوقيع وحصلت على اعترافات تفصيلية لهم دونتها بمحضر الشرطة.

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