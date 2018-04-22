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محافظ بني سويف يفتتح مدرستين بالفشن

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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مدرسة

الخدمات الصحية

محافظ بنى سويف

كوبري

طريق

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف مدرستين بتكلفة 5 ملايين جنيه بالفشن، وهما المدرسة الابتدائية المشتركة "2" بقرية أبسوج على مساحة 1750 متراً بتكلفية إنشائية 2 مليون و500 ألف جنيه، وتضم 7 فصول و5 معامل ومكتبة ودورة مياه وغرف مدرسين وإدارة وتخدم 900 طالباً وطالبة ومدرسة جزيرة الوكيلية الإعدادية بالشراهنة على مساحة 2850 متراً بتكلفة 2.5 مليون جنيه وتتكون من 6 فصول دراسية ومعملين للكمبيوتر والعلوم ومكتبة ودورة مياه وغرف مدرسين وإدارة وتخدم المدرسة 216 طالباً وطالبة.

 وافتتح حبيب،  مبنى التضامن الاجتماعي بتكلفة مليون و600 ألف جنيه وأعمال تطوير طريق كوبري "ماركو-الموقف" بطول 1.2 كم بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، بعد توسعته وتأهيله وإعادة رصفه ليصبح متوسط عرضه 7 أمتار.

 كما تفقد المحافظ،  أعمال إنشاء عدد 10 آبار شاطئية بقرية القضابي بتكلفة 6 ملايين جنيه للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرى المركز، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين خدمة مياه الشرب وتوفير مصدر مائي نقي خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا وتفقد محافظ بني سويف مبنى مركز دلهانس المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل والذي ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة و"حضانات، ومعمل دم، وأجهزة أشعة" وذلك بخلاف الخدمات المسبقة الموجودة من أقسام الأمومة والطفولة وتنظيم أسرة وتطعيمات وقيد مواليد ووفيات، وأمراض المتوطنة وغيرها من الأقسام".

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