بالأرقام.. الإنفاق على الكيف والجنس يتخطى دخل قناة السويس

22 أبريل 2018 - 09:02 م

كشف الدكتور عادل عامر، مدير مركز "المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية"، عن دراسة أوضحت أن المصريين أنفقوا على الجنس والكيف، أكثر مما تدره قناة السويس سنويًا للاقتصاد المصري.

وأكد "عامر"، في مقال له بعنوان "حجم إنفاق المصريين علي المزاج"، أن المصريين استهلكوا منشطات جنسية بقيمة مليار و110 مليون و 363 ألف جنيه، خلال عام 2016، لافتًا إلى أن ذلك قيمة شراء 39 مليون و 557 ألف و440 علبة منشط جنسي من أنواع مختلفة.

وقال إن نسبة مبيعات المنشطات الجنسية ارتفعت بنسبة 32% مقارنة بالأعوام السابقة، العلب المباعة زاد بنسبة 10%، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وقت الإعلان عن ارتفاع أسعار الأدوية بشكل عام، مبينا أن جميع المنشطات الجنسية من الإنتاج المحلى، إذ لا يتم استيراد سوى المادة الفعالة فقط من الخارج ويتم تصنيعها في مصر.

وأضاف: "إحنا 104 مليون مواطن والجنس هو الحاجة الحلوة الوحيدة اللي في حياتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، واللي خلت الشعب كله مريض، ومنقدرش نحاسبهم على مزاجهم المشروع".

وأشار إلى أن حجم ما ينفقه المصريون على مزاجهم وصل إلى نحو 140 مليار جنيه سنويًا، على الرغم أن الضرائب المفروضة على هذه المنتجات تصل إلى 200%، كما أن حجم الإنفاق على المخدرات في مصر تجاوز الدخل الشهري لقناة السويس فضلا عن أن هذه الدراسة شملت الأنواع المتداولة بشكل أكبر في الشارع المصري.

كما أوضح أن نحو 20 مليون شخص يتعاطون مادة الحشيش بينما العدد الضخم الذي يقرب من أكثر من 40 مليون يتعاطون نبات البانجو.

وذكرت الدراسة، عن أن كمية الإنفاق اليومي على المخدرات بأنواعها في مصر تجاوز رقما ضخما يقدر بـ 60 مليون جنية أي أن الإنفاق على المخدرات تجاوز ال800’70 مليون جنيهًا شهريًا.

كما رصد وقفات لأرقام المصريين مع ما يسمى "سلع الكيف"، والتي جاءت كما يلي:

الطعام والشراب

40% من إنفاق المصريين على الطعام والشراب

المخدرات

26 مليار جنيه سنويًا نسبة إنفاق المصريين على المواد المخدرة، في الوقت الذى وصلت فيه النسبة العالمية إلى 800 مليار دولار سنويًا

التبغ

654 مليون و870 ألف جنيه حجم استيراد مصر من التبغ المفروم والصالح للمضغ في خلال 8 أشهر في الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس 2016، وكانت قد سجلت 579 مليون جنيه

ورق الدخان

990 مليون و548 ألف جنيه واردات مصر من “ورق الدخان”

السجائر

15 مليون مصري يدخنون السجائر 6% التكلفة الاقتصادية للتدخين من متوسط الدخل الشهري للأسرة 128 مليار حجم إنفاق المصريين على التدخين بكل أنواعه والمخدرات

البفرة

مليار جنيه سنويًا حجم إنفاق المصريين على ورق البفرة

المعسل

25 مليار حجم إيرادات المعسل سنويًا

الشاي والبن والنسكافيه

11 مليارا ينفقها المصريون سنويًا على شراء الشاي والسكر والنسكافيه 133 مليون دولار حجم استيراد البن الذي يستهلكه المصريين خلال عام واحد

البوظة

2 مليون و626 ألفا و980 جنيها.. وتضمنت الواردات المصرية في ذلك السياق على سبيل التفصيل، مثلجات "آيس كريم، بوظة، وغيرها" تزيد نسبة اللبن بها على 50%

المثلجات والسحلب

40 مليون و 955 ألف جنيه، في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2016، استوردت مصر "أيس كريم وجيلي وسحلب وكريم شانتيه ومثلجات أخرى".