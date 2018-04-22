«صلاح» يعلن جاهزيته لحفل الأفضل في «البريميرليج»

22 أبريل 2018 - 09:17 م

أعلن محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، جاهزيته لحضور حفل رابطة البريميرليج للإعلان عن الفائز بلقب أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، برفقة وكيل أعماله رامى عباس، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي«تويتر».

ويتنافس على حصد الجائزة 6 لاعبين، هم محمد صلاح نجم ليفربول، هارى كين لاعب توتنهام، دافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى كيفين دى بروين، دافيد سيلفا وليروى سانى.

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بتلك الجائزة، على هامش الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأفضل فى الدورى الإنجليزى لهذا الموسم، والذى ينطلق فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، بالعاصمة الإنجليزية "لندن" وستذاع على قناة ON sport .

ويفوز اللاعب الأكثر حصولاً على الأصوات بتلك الجائزة، حيث يشارك لاعبو 92 ناديًا في عملية التصويت على اختيار أفضل لاعب بالإضافة لـ10 أندية للسيدات.

ويحلم محمد صلاح بالسير على خطى الجزائرى رياض محرز، نجم ليستر سيتى، بالحصول على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى، ليكون ثانى لاعب أفريقى وعربى يفوز بهذه الجائزة المرموقة.