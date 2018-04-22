رفض كاسح لزيادة الأسعار القادمة

22 أبريل 2018 - 09:37 م

رفض السواد الأعظم من المشاركين في استطلاع موقع "المصريون" الزيادات المرتقبة في الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة والتي ستبدأ بالكهرباء والغاز الشهر القادم. وكان سؤال "المصريون": هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟ فقال نعم - 14 %، بينما قال لا - 80 %، فيما أبدى 6 % عدم اهتمامهم. وشارك في الاستطلاع 1782مواطن.





