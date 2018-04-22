» بالفيديو.. الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات أمام الأسيوطي

22 أبريل 2018 - 10:11 م

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نغمة الانتصارات على حساب فريق الأسيوطي سبورت، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري العام.

افتتح التسجيل لفريق الزمالك، لاعبه محمود علاء في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، جاء الهدف من تمريرة عرضية رائعة من أحمد أبو الفتوح من الجهه اليمنى، ليحولها برأسة المدافع محمود علاء، في مرمي أحمد دعدور حارس الأسيوطي.

ونجح في تسجيل الهدف الثاني للزمالك، البديل أحمد مدبولي في الدقيقة 59، جاء الهدف من أمامية ساقطة على حدود منطقة الجزاء واستلام من أحمد مدبولي، ومراوغة جيدة بتسديدة اصطدمت بحمادة طلبة، ومرت لداخل الشباك.

وأحرز عمر سافيولا هدف الأسيوطي، في الدقيقة 86، جاء الهدف من عرضية رائعة من عمر كمال عبد الواحد، ليقابلها سافيولا بتسديدة رائعة مرت من بين أقدام محمود جنش حارس مرمي الزمالك، لتسكن الشباك.

بذلك الفوز يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري العام، برصيد 58 نقطة، بينما يحتل فريق الأسيوطي المركز الثامن بجدول الدوري، برصيد 41 نقطة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمة التقليدي الأهلي يوم الخميس المقبل، في الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الممتاز.