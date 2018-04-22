أتليتكو مدريد يسقط في فخ بيتيس بـ"الليجا"

22 أبريل 2018 - 11:01 م

سقط فريق أتليتكو مدريد، يوم الأحد، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ريال بيتيس في الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).



أضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إهدار الفرص من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 72 نقطة في الوصافة، فيما ارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 56 نقطة في المركز الخامس.



بذلك، يحتاج برشلونة للفوز في مباراته القادمة أمام ديبورتيفو لاكورنيا الأسبوع المقبل للتتويج بلقب الموسم الحالي للمسابقة.

