يد الأهلي أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي

22 أبريل 2018 - 11:03 م

حافظ فريق الأهلي المصري، يوم الأحد، على بطولة كأس الكؤوس الإفريقية للأندية لكرة اليد التي أقيمت في مصر.



وتغلب الأهلي في المباراة النهائية للبطولة على الاتحاد الليبي بنتيجة 25-12 في مباراة سيطر خلالها الفريق المصري من البداية للنهاية.



ونجح الأهلي في انتزاع اللقب للمرة الثانية على التوالي بعدما حققها العام الماضي في مدينة أغادير المغربية.



كما أنه تمكن من تحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه أعوام 2013 و2017 وأخيرًا اليوم.



وانتزع وداد سمارة المغربي في وقت سابق اليوم الميدالية البرونزية بعدما تغلب على شباب كينشاسا بطل جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 24-23.

