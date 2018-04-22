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البحرية الليبية:

انتشال جثث 11 مهاجرا وإنقاذ 83 آخرين بـ"المتوسط"

عرب وعالم

منظمة حقوقية: 13 ألف جزائري مهاجرين غير شرعية
منظمة حقوقية: 13 ألف جزائري مهاجرين غير شرعية

المصريون ووكالات

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انتشلت البحرية الليبية 11 جثة لمهاجرين غير شرعيين، كما أنقذت 83 آخرين من الغرق، الأحد، إثر غرق قارب كان يقلهم جميعا بالبحر المتوسط.
وقال البحرية، التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، إن "دورية تابعة لحرس السواحل بالقطاع الغربي تمكنت صباح اليوم، من إنقاذ 83 مهاجر غير شرعي وإنتشال 11 جثة كانوا على متن قارب مطاطي".
وأضاف البيان، الذي اطلعت عليه الأناضول، أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة (لم يحددها)، وأن عملية الإنقاذ تمت على بعد 5 أميال شمال شرقي مدينة صبراتة (شمال غرب).
وأشار إلى أنه "تم نقل المهاجرين إلى نقطة مصفاة الزاوية وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر بمدينة الزاوية (شمال غرب)".

ومنذ سنوات، يتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملا في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هربا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية في بلدانهم. -

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