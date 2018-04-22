تعليق صادم لـ"أديب" على قانون الزراعة الجديد

22 أبريل 2018 - 11:28 م

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بمواد قانون الزراعة الذي أقره مجلس النواب يوم الأحد، والذي ينظم زراعة المحاصيل كثيرة الاستهلاك للمياه، معقبًا: "القانون ده صح".



وقال "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إن القانون يعد من الإجراءات الجادة للحفاظ على المياه، مضيفًا: "مفيهاش هزار، وإلا هنضيع"، موجهًا رسالة إلى الفلاحين: "ازرعوا أي حاجة غير الزراعات المستهلكة للمياه".

