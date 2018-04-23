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قرب حدود غزة

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

عرب وعالم

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في وقت متأخر من مساء الأحد، استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود الشرقية للقطاع، الجمعة الماضية، خلال مشاركته في مسيرة "العودة" السلمية المتواصلة منذ 30 مارس/ آذار الماضي.
وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه: "استشهد عبد الله محمد شمالي (20 عاما)، متأثرا بجراحه في منطقة البطن، أصيب بها الجمعة الماضية، على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوبي القطاع".
وباستشهاد شمالي، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين قرب حدود غزة، منذ 30 مارس/ آذار الماضي، إلى 40 فلسطينيا، فيما أصيب الآلاف بجراح مختلفة.
ويتجمهر فلسطينيون عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل بشكل يومي في إطار مسيرات "العودة" التي بدأت قبل 25 يوما ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في ذكرى "النكبة" (15 مايو/ أيار المقبل)، وتطالب بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948. 

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