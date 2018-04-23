رسميًا.. «صلاح» أفضل لاعب في إنجلترا 2018

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الرياضة

محمد صلاح
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المصريون

محمد صلاح

أفضل لاعب

توج محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل لاعب فى بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018، وذلك خلال حفل جوائز رابطة المحترفين الذى أقيم اليوم بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتفوق محمد صلاح على كل من هاري كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

وكان محمد صلاح الأكثر حصولاً على الأصوات ليتوج تلك الجائزة، حيث شارك لاعبو 92  ناديًا من مختلف المسابقات في عملية التصويت على اختيار أفضل لاعب بالإضافة لـ10 أندية للسيدات.

وسجل الفرعون المصري 31 هدفا وصنع 11 هدفا، في 33 مباراة خاضها مع فريقه خلال الموسم الحالي، ليتفوق على منافسه في سباق الهدافين، كين، بفارق ستة أهداف.

وقد تم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر، بفضل أهدافه السبعة في أربع مباريات، ومنذ ذلك الحين فاز بالجائزة مرتين ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحصل عليها ثلاث مرات في موسم واحد.

سجل اللاعب المصري في 31 مباراة من أصل 45 خاضها مع ليفربول حتى الآن، كما يمتلك صلاح في جعبته “هاتريك” وحيدًا، بعدما سجل 4 أهداف فى شباك واتفورد.

يذكر أن النجم المصري هو ثاني لاعب عربي يفوز بهذه الجائزة بعد محرز الذي حققها عام 2016، في موسم تتويجه بلقب الدوري مع ليستر سيتي.

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