تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ"النني"

23 أبريل 2018 - 12:34 ص

أكد عمر صبحي، المتحدث باسم اللاعب المصري محمد النني، أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي يوم الاثنين، لفحص إصابته التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة أرسنال ووستهام يونايتد، التى أقيمت الأحد، بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



وأوضح صبحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، يوم الأحد، أن محمد النني بكى من مساندة الجمهور له عقب إصابته.



وأضاف "صبحي" أن طبيب الفريق أكد أن النني لابد أن يخضع للكشف بالأشعة حتى يتم تحديد الإصابة بشكل جيد، وتحديد حجم الإصابة.

