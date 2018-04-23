إخلاء منطقة ماسبيرو تماما نهاية الشهر الجاري

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم إخلاء سكان ماسبيرو بنسبة 99%، والمحال التجارية بنسبة 81%، ووصلت أعمال الإزالة في منطقة ماسبيرو إلى 70%، مؤكدا خلو منطقة ماسبيرو تماما آخر الشهر الجاري.



وأضاف "صديق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، تم توفير 5 بدائل لأهالي مثلث ماسبيرو، ما بين البقاء أو التعويض المادي، أو الأنتقال لمنطقة الأسمرات، لافتا إلى أن 452 أسرة انتقلوا فعليا إلى الأسمرات، و3 آلاف و16 أسرة طلبوا التعويض المادي، و887 أسرة طلبوا البقاء في ماسبيرو، لافتا إلى أنه تم صرف 40 ألف جنيه للأسر التي فضلت البقاء، حتى يتثنى لهم السكن خارج المنطقة، أثناء عملية التطوير، مؤكدا على عدم التعامل مع أهالي مثلث ماسبيرو بالعنف، وترك لهم حرية الاختيار وتحديد رغباتهم، وهذا كان أحد أهم الأسباب لتعطل عملية التطوير، مؤكدا أن التصور النهائي لمنطقة مثلث ماسبيرو بعد التطوير لم يتم اختياره حتى الآن.

وأردف قائلا: جزيرة الوراق لا تتبع صندوق تطوير العشوائيات، ولا تصنف ضمن العشوائيات الغير آمنة، وهناك قرار صادر من مجلس الوزراء بتبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى وجود قرار صادر عام 1997 من رئيس الوزراء باعتبار جميع الجزر الموجودة في النيل محميات طبيعية، وفى 2007 صدر قرار باستثناء 17 جزيرة منهم الوراق، على أن يتم التعامل معهم بطابع بيئي.