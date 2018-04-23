أول تعليق لـ"صلاح" بعد فوزه بأفضل لاعب

23 أبريل 2018 - 01:30 ص

قال المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي إنه يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الحالي، وتسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال ما تبقى من الموسم الحالي.



وجاءت تصريحات صلاح خلال الحفل الذي أقامته رابطة المحترفين الإنجليزية مساء الأحد، لتقديم جوائز الأفضل لموسم 2017-2018.



وأكد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، "سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث أننا نلعب كل مباراة على حدة، وسنحاول عبور روما الإيطالي في المربع الذهبي للبطولة".



وأضاف "مواجهة روما بالنسبة لي شيئ خاص فهو فريقي القديم، ومتحمس جدًا لمواجهته".



وأوضح صلاح "من اليوم الأول لوصولي إلى الملاعب الإنجليزية، وأنا كلي طموح وإصرار على كسب ثقة الجميع، فلم يحالفني التوفيق مع تشيلسي، لكن سرعان ما تألقت مع ليفربول، وعدت كشخص ولاعب مختلف عما كنت عليه من قبل".



وأشار المهاجم المصري "لا يزال هناك الكثير لكي أقدمه، فأنا أسعى لتسجيل العديد من الأهداف في أقل عدد من المباريات".



وتوّج صلاح مهاجم ليفربول في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) ليصبح أول لاعب مصري يفوز بالجائزة وكذلك ثاني عربي وإفريقي بعد فوز الجزائري رياض محرز المحترف في ليستر سيتي بها في موسم 2015-2016.



ويعد صلاح أيضًا سابع لاعب في تاريخ ليفربول يفوز بالجائزة بعدما فاز بها من قبل تيري مكديرموت والاسكتلندي كيني دالغليش والويلزي إيان راش و جون بارنس وستيفين جيرارد و الأورغوياني لويس سواريز.



وجاء تتويج صلاح بالجائزة متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وهاري كين لاعب توتنهام اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

