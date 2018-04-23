» ماذا قال حازم إمام عن فوز "صلاح" بأفضل لاعب

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هنأ حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب المصري، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.
وقال، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مساء الأحد: «بسم الله ماشاء الله، ألف مبروك ويارب دائماً مشرفنا ومفرحنا وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن».
وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018 في حفل جوائز رابطة المحترفين، مساء الإثنين، بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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