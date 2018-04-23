برلماني يفجر مفاجأة مدوية عن المستشفيات في مصر

23 أبريل 2018 - 03:47 ص

كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن أن بعض المستشفيات تُجرِي على مواطنين "تجارب سريرية" دون علمهم وأهلهم، مشيرًا إلى عدم معرفتهم أن تجربة الدواء عليه تتم لأول مرة، حسب تعبيره.



وأوضح "عابد"، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدواء الذي تُجربه بعض المستشفيات على الشخص دون علمه إما أن يعُجّل من انتهاء حياته أو يشفيه، موضحًا أن هذا الدواء بعد ذلك يذهب إلى أمريكا ودول أوروبية ليتم تجربته على الحيوانات.



وأضاف أنه يعلم جيدًا المستشفيات التي تجري تلك التجارب، معقبًا: «لو قلت أسمائها ستغلق في الصباح، وأحذرهم من خلال البرنامج، لأنهم يتعاملون مع المصريين على أنهم فئران تجارب، ولن أسكت على هذا بصفتي مسؤول عن حقوق المصريين، ورئيسًا للجنة حقوق الإنسان».



وأشار "عابد" إلى أن هناك مستشفيات تتقاضى ملايين ومليارات الجنيهات وتنفق على إعلانات بأموال غير عادية، لكنها تُجري تلك التجارب السريرية، مستطردًا أن هذه القضية في رقبته، حسب تعبيره.



ولفت "عابد" إلى أن كل النواب في البرلمان يريدون إصدار قانون التجارب السريرية، لأنه سيحاسب المخالف بعقوبات تصل إلى السجن والأشغال الشاقة المؤبدة، إذا تسبب في ضرر جثيم.

