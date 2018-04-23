  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:21 ص
بحث متقدم
حمزة

ممدوح حمزة يدعو محمد صلاح على الغذاء: سنفعل 3 أشياء

صلاح

تعليق أسطوري من أبو تريكة على فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب

صلاح

أغرب تعليق من الصفحة الرسمية لليفربول على جائزة صلاح

صباحي

بيان ناري من "صباحي" حول حول "ذبحة" أبو الفتوح

"الوزراء": قانون التأمين الصحي يخضع للحوار المجتمعي

برلماني يفجر مفاجأة مدوية عن المستشفيات في مصر

الكاتب يوسف زيدان

أغرب تعليق لـ"يوسف زيدان" عن محمد صلاح

لعبة الحوت الازرق

بالفيديو.. معلومة خطيرة عن لعبة "الحوت الأزرق"

صلاح

رسميًا.. «صلاح» أفضل لاعب في إنجلترا 2018

أديب

تعليق صادم لـ"أديب" على قانون الزراعة الجديد

محمود عزت

لغز اختفاء «محمود عزت»

يورجن كلوب لمحمد صلاح: فخور أنني مدربك

الرياضة

كلوب
كلوب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

ليفربول يعرقل انتقال«صلاح» للريال

#

"كلوب" يصدم "صلاح"

#

ماذا قال "كلوب" عن احتمالية رحيل "صلاح"؟

#

أول تعليق من "كلوب" لفوز "صلاح" كأفضل لاعب

محمد صلاح

كلوب

وجه يورجن كلوب - المدير الفني لنادي ليفربول - رسالة لنجم فريقه محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي .

وقال "كلوب" في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لفريق ليفربول على "تويتر" : "مرحبا مو .. إذا كنت تشاهد هذا الفيديو فذلك يعني أنك فزت بالجائزة .. في كل الأحوال أتقدم لك بالتهنئة ".

وأضاف: "من النادر أن يفوز لاعب بلقب فردي في لعبة جماعية ككرة القدم ولكن في مثل هذه اللحظات تظهر قيمة الفريق من الشخصيات المتاحة به .. وأنا سعيد جدًا بعد حصولي على فرصة لأكون مدربا لك .. وأعتقد أن حصولك على تلك الجائزة التي يصوت لها جميع اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي هو وسام على صدرك ومصدر فخر لك ولعائلتك .. وباسم ليفربول .. تهانينا مرة أخرى .. لقد كانت مسيرتك رائعة لكنك تعلم أن أمامنا طريق طويل .. تمنياتي لك بالتوفيق مع ليفربول والآن رجاءً اجلب الكأس وعد سريعا لأننا سوف نلعب يوم الثلاثاء".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

.. لعله خير

حسام فتحي

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدافع ويست بروميتش لصلاح: فخور جدًا بك
» صاعقة في السعودية .. أب يذبح بناته الثلاث
» كاتبة شهيرة تتحدى الحوت الأزرق .. فمن المنتصر
» وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 34 سنة
» يورجن كلوب لمحمد صلاح: فخور أنني مدربك
» هكذا علق حازم إمام على جائزة صلاح
» ماذا قال حازم إمام عن فوز "صلاح" بأفضل لاعب
» أول تعليق لـ"صلاح" بعد فوزه بأفضل لاعب
» هذا ما قاله "أديب" عن المطالبة بزيادة المعاشات
» عمرو أديب يفتح النار مجددا على فتحي السرور
» وزير الري: إثيوبيا فاجأتنا بسد جديد

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين