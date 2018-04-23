» يورجن كلوب لمحمد صلاح: فخور أنني مدربك

23 أبريل 2018 - 07:17 ص

وجه يورجن كلوب - المدير الفني لنادي ليفربول - رسالة لنجم فريقه محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي .



وقال "كلوب" في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لفريق ليفربول على "تويتر" : "مرحبا مو .. إذا كنت تشاهد هذا الفيديو فذلك يعني أنك فزت بالجائزة .. في كل الأحوال أتقدم لك بالتهنئة ".



وأضاف: "من النادر أن يفوز لاعب بلقب فردي في لعبة جماعية ككرة القدم ولكن في مثل هذه اللحظات تظهر قيمة الفريق من الشخصيات المتاحة به .. وأنا سعيد جدًا بعد حصولي على فرصة لأكون مدربا لك .. وأعتقد أن حصولك على تلك الجائزة التي يصوت لها جميع اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي هو وسام على صدرك ومصدر فخر لك ولعائلتك .. وباسم ليفربول .. تهانينا مرة أخرى .. لقد كانت مسيرتك رائعة لكنك تعلم أن أمامنا طريق طويل .. تمنياتي لك بالتوفيق مع ليفربول والآن رجاءً اجلب الكأس وعد سريعا لأننا سوف نلعب يوم الثلاثاء".



