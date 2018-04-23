أعلى البنوك سعرا للدولار

23 أبريل 2018 - 09:10 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 23 أبريل في البنوك.

وسجل فى بنك مصر 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وبنك القاهرة 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.66 جنيه للبيع، 17.66 جنيه للشراء، البنك الأهلي 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، البنك التجاري الدولي 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وفي بنوك البركة وكريدي أجريكول وقناة السويس سجل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.