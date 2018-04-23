تعرف على نذر والد "صلاح" بعد تتويجه بأفضل لاعب

23 أبريل 2018 - 09:19 ص

كشف أحد أصدقاء اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، يدعى محمد فايد، عن طريقة احتفال أسرة اللاعب بحصوله على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، لافتًا إلى أن والد صلاح وأسرته يرفضون الظهور في وسائل الإعلام للحديث عن فرحتهم وطرق الاحتفال بها.

وأضاف فايد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أن والد صلاح سيذبح 3 عجول، ويوزعها على أهل قريته، وفاًء لنذر قطعه على نفسه في حالة فوز نجله بالجائزة.

وأوضح فايد، أن والد صلاح نذر أن يذبح 3 عجول بعد فوز نجله بلقب هداف الدوري الإنجليزي، وأنه سيقيم حفلا كبيرا وسيدعو له شخصيات عامة ووزراء ومسئولين لتفقد المعهد الأزهري الذي بناه صلاح على نفقته.