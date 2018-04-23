حبس مساعد أخطر العناصر الإجرامية فى الشرقية

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أمرت نيابة أولاد صقر، اليوم، الإثنين، حبس "حسام كابتشينو" الذراع اليمنى لرائد أبوشريعة، أخطر العناصر الإجرامية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات للواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "حسام ح" 22 سنة مقيم بنى حسن وشهرته "حسام كابتشينو" الذراع اليمنى لـ"رائد أبوشريعة" وضبط بحوزته سلاح نارى وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن مديرية أمن الشرقية، ألقت الأسبوع الماضى، القبض على رائد أبوشريعة أخطر العناصر الإجرامية بشمال الشرقية.


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