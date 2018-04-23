"محمد صلاح" يبكي القرموطى على الهواء

23 أبريل 2018 - 09:40 ص

بكى الإعلامي جابر القرموطي، على الهواء بمناسبة فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وقال "القرموطي" من خلال برنامج "مانشيت " المذاع علي فضائية " النهار" إن محمد صلاح حالة مصرية خالصة تمدنا بطاقة هائلة ونتلمس من خلالها عدم الاستسلام.

وأضاف أن عددا كبيرا من الأسر المصرية يتمنون أن يصبح أبناؤهم مثل محمد صلاح، لافتًا إلى أنه بالرغم من المكانة التي وصل لها النجم لن يستطيع أن ينسي أهله أو القرية التي نشأ بها.

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