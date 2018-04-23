اليوم.. إعادة محاكمة 16 متهمًا فى أحداث عنف بملوى وديرمواس

23 أبريل 2018 - 10:28 ص

تستأنف اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 16متهمًا متورطين فى أحداث عنف وقعت بمركز ديرمواس إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.



وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة سوف تواصل الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن باقى المتهمين فى قضيتين الأولى والمتهم فيها 9 متهمين فى أحداث عنف باقتحام قسم شرطة ديرمواس والسجل المدنىي.

والثانية تتعلق بمحاكمة 7 متهمين آخرين فى اقتحام وحدة مرور ملوى جنوب محافظة المنيا بعد أن ألقى القبض عليهم عقب إصادر أحكامًا بالسجن المؤبد العام الماضي.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكامًا على فترات متفاوتة بالسجن المشدد والمؤبد بحق العشرات من أبناء محافظة المنيا متورطين فى أحداث شغب وعنف إبان أحداث فض اعتصمى رابعة والنهضة بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة وتخريب منشات عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.