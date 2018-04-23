ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

23 أبريل 2018 - 10:34 ص

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا في بدء جلسات اليوم الاثنين بعدما أغلقت تعاملات أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.90%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.80%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة، لم يتراجع نحو مستوى 17,500 نقطة، كما كان متوقع، بالرغم من ذلك بدأت القوة الشرائية بالظهور، ولكن وسط أحجام تداول منخفضة، مضيفة أن الإغلاق أعلى 17,700 نقطة علامة جيدة على المدى القصير وقد يدفع بالمؤشر نحو المقاومة 18,000 نقطة.