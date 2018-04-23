  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:30 ص
بحث متقدم
"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

"شوكان" يفوز بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة

صلاح

تعليق أسطوري من أبو تريكة على فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب

صلاح

ماذا قال مشاهير السياسة والفن والرياضة عن "صلاح"؟

صلاح

تعرف على نذر والد "صلاح" بعد تتويجه بأفضل لاعب

الإعلامية لميس الحديدي

تعليق ناري لـ"الحديدي" عن تحويل دعم مصر لحزب

الإعلامي جابر القرموطي

"محمد صلاح" يبكي القرموطى على الهواء

لغز هبوط الدولار

أعلى البنوك سعرا للدولار

حمزة

ممدوح حمزة يدعو محمد صلاح على الغذاء: سنفعل 3 أشياء

صلاح وهندرسون

قائد ليفربول: صلاح فاجأ جميع لاعبي فريقنا بهذا الأمر

صباحي

بيان ناري من "صباحي" حول "ذبحة" أبو الفتوح

المنيا

تنفيذ حملة للنظافة بـ 20 قرية بمركز أبوقرقاص بالمنيا

قبلي وبحري

حملات النظافة بالمنيا
حملات النظافة بالمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "أديب" عن المطالبة بزيادة المعاشات

#

طبيب يعتدي على حملة تنفيذ قرار غلق لعيادته

#

إحباط محاولة تهريب طن دقيق مدعم في الفيوم

#

"البديوي" يزور قرية العيسوية استجابة لشكوى الأهالي من هدم سور مدرسة

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملة للنظافة على مستوى المدينة والأحياء الرئيسية وبعدد 20 قرية على مستوى المركز، وذلك للوقوف على مستوى النظافة العامة للمركز ومتابعة نسب التنفيذ اليومية من قبل الحملة الميكانيكية في نقل المخلفات الصلبة والقمامة من أماكن تجميعها إلى الظهير الصحراوي للتخلص منها بطريقة آمنة والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، إن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة عدد 244 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى أماكن إعدامها والتخلص منها وفقاً للضوابط والشروط المتبعة، مشيراً إلى أن الحملة شملت الأحياء الرئيسية الأربعة بالمدينة وقرى كل من (اتليدم ـ ابوقرقاص البلد ـ منهرى ـ بني عبيد ـ عزبة الشيخ مبارك ـ بني حسن ـ الشيخ تمي ـ أبو جناح ـ بني موسى ـ ريحانة ـ الفقاعي ـ بني خيار ـ نزلة اسمنت ـ العيسوية ـ السلطان حسن ـ بلنصورة ـ ابيوها ـ منسافيس ـ جريس ـ نزلة روماني).

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية تواصل تنظيم حملات النظافة بصفة دورية من اجل بيئة نظيفة صحية خالية من التلوث.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عار يقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي على مطعم
» تراجع أسعار الحديد 200 جنيه
» أول تعليق لـ"رونالدو" بعد تتويج "صلاح"
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» القصة الحقيقية لمسلسل "ذئاب الجبل"
» «الشناوي» يطير إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
» هذا ما قاله "السعيد" لـ"صلاح" عقب فوزه بأحسن لاعب
» "عندك عريس" تحرج برلمانيًا على الهواء
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم المطهوة جيدًا يصيب بأمراض الكبد
» مدافع ويست بروميتش لصلاح: فخور جدًا بك

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين