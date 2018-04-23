» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم

23 أبريل 2018 - 10:36 ص

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، بواقع 5 جنيهات للجرام حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 663 جنيها في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 655 جنيها في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 14 : 438 جنيهًا للجرام.

عيار 18 : 563 جنيهًا للجرام.

عيار 21 : 657 جنيهًا للجرام.

عيار 24 : 751 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.