  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:30 ص
بحث متقدم
"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

"شوكان" يفوز بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة

صلاح

تعليق أسطوري من أبو تريكة على فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب

صلاح

ماذا قال مشاهير السياسة والفن والرياضة عن "صلاح"؟

صلاح

تعرف على نذر والد "صلاح" بعد تتويجه بأفضل لاعب

الإعلامية لميس الحديدي

تعليق ناري لـ"الحديدي" عن تحويل دعم مصر لحزب

الإعلامي جابر القرموطي

"محمد صلاح" يبكي القرموطى على الهواء

لغز هبوط الدولار

أعلى البنوك سعرا للدولار

حمزة

ممدوح حمزة يدعو محمد صلاح على الغذاء: سنفعل 3 أشياء

صلاح وهندرسون

قائد ليفربول: صلاح فاجأ جميع لاعبي فريقنا بهذا الأمر

صباحي

بيان ناري من "صباحي" حول "ذبحة" أبو الفتوح

صلاح يرد على تغريدة "أبو تريكة"

آخر الأخبار

صلاح
صلاح

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

ممدوح حمزة يدعو محمد صلاح على الغذاء: سنفعل 3 أشياء

#

تعليق أسطوري من أبو تريكة على فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب

#

رسالة صادمة من أحمد موسى لـ"أبو تريكة"

#

أبو تريكة أفضل لاعب في تاريخ مصر .. وبعده صلاح

مصر

انجلترا

ابو تريكة

صلاح

أفضل لاعب

رد لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على تدوينة نشرها لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، هنأه فيها على حصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، قائلًا: "اللي بعده".

وكان لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة قال علي حسابة الخاص بـ"تويتر": "لم يسع إلى الجوائز بل هى من أتت إليه راغمة مطيعة تتشرف به تتزين له مبروك محمد صلاح ومزيد من التألق في القادم إن شاء الله".

وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تدوينة "صلاح وتريكة"، حيث قال، الناشط السياسي حازم عبد العظيم: "جميل ونبيل يا أبوتريكة".

وأضاف آخر قائلاً: "على فكرة القصة إن صلاح دائما بيذكر تريكة وواخدة قدوة ليه وكتير من اللعيبة كده والشخصية يا فندم والأدب والأخلاق إلى فيه صلاح جزء كبير من نجاحه هو مخلهوش مهاري بس الناس حبت صلاح من حبه لتريكة".

وكان الاتحاد الإنجليزي بالأمس قد أعلن حصول لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على أحسن لاعب بالدوري لهذا لموسم 2017-2018، في حفل أقيم بالعاصمة "لندن"، بالأمس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عار يقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي على مطعم
» تراجع أسعار الحديد 200 جنيه
» أول تعليق لـ"رونالدو" بعد تتويج "صلاح"
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» القصة الحقيقية لمسلسل "ذئاب الجبل"
» «الشناوي» يطير إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
» هذا ما قاله "السعيد" لـ"صلاح" عقب فوزه بأحسن لاعب
» "عندك عريس" تحرج برلمانيًا على الهواء
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم المطهوة جيدًا يصيب بأمراض الكبد
» مدافع ويست بروميتش لصلاح: فخور جدًا بك

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين