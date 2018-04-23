» تراجع أسعار الحديد 200 جنيه

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البورصة المصرية،

مؤشرات البورصة،

إيجى إكس

انخفضت أسعار الحديد، في تعاملات اليوم الإثنين، بعدما ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى أعلى مستوياتها.

ومن المقرر أن تعلن المصانع رسميًا عن خفض أسعارها، بمتوسط 200 جنيه في الطن تزامنًا مع الانخفاض العالمي في أسعاره.

وسجل سعر طن حديد "عز" 12600 جنيه، وحديد "المصريين" 12550 جنيهًا، وسجل حديد "الجارحي" 12600 جنيه، وسجل حديد "بشاي" 12570 جنيهًا، بينما سجل حديد "الجيوشي" 12570 جنيهًا، و"العتال" 12250 جنيهًا، و"عطية" سجل 12500 جنيه.


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