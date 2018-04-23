«الأطباء» تدخل فى اعتصام تبادلى

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إعتصام

نقابة الأطباء

التامين الصحى

النيابة العامة

دخل مجلس نقابة الأطباء فى اعتصام  تبادلي اليوم وذلك من أجل دعم طبيب الشرقية محمد حسن دكتور أمراض العظام فى هيئة التأمين الصحى  بمستشفى العاشر من رمضان والذى أتهم بتعطيل العدالة والتعدى على وكيل النيابة وإهانة القضاء.

وقال الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور إيهاب طاهر، إن المجلس قرر تنظيم اعتصام تبادلى لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية  والدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 11 مايو  المقبل لدعم الطبيب محمد حسن، مضيفًا أن مجلس النقابة يطالب بلقاء رئيس الجمهورية  للحديث معه  عن الأزمات التى تواجه الأطباء كما يطالب بلقاء وفد منه للنائب العام  لشرح  موقف الطبيب  وفقا لما نشر بـ"الشروق"

وأضاف طاهر أن الأطباء قرروا تنظيم وقفات احتجاجية على الإتهامات الموجهة إلى الطبيب فى جميع مقار النقابة الفرعية على مستوى  المحافظات 30 أبريل الحالى  مع تعليق لافتات فى المقار للنقابات ووضع شرائط  سوداء جانبية  مكتوب عليها "اعتصام كرامة الأطباء".


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