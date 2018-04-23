تعليق ناري لـ"الحديدي" عن تحويل دعم مصر لحزب

23 أبريل 2018 - 10:45 ص

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الأنباء التي ترددت بشأن تحويل ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي، قائلة :" مش عاوزين حزب وطني جديد، وعاوزين حزب له سياسة واضحة".

وأضافت الحديدي خلال برنامجها "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي": "عاوزين نعرف الحزب ده قائم على إيه ؟ قائم على الالتفاف حول سلطة"، معربة عن تخوفا من إمكانية أن يتحول الائتلاف إلى حزب وطني جديد، مضيفا :" عاوزين حزب يسعى للسلطة وليس يكون حوله جماعات المصالح".

وتابعت: "هل سيتم التحول خلال الدورة الحالية لمجلس النواب أم اعتبارا من الدورة القادمة؟، ما هي الأفكار الأساسية للحزب؟ وكيف يفكر فى المشروعات القومية وتعديل الدستور والإصلاح الاقتصادي؟".

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