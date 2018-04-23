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عبد العظيم لـ"شوكان": عقبال خروجك من السجن

الحياة السياسية

الدكتور حازم عبد العظيم, الناشط السياسى
الدكتور حازم عبد العظيم, الناشط السياسى

عمرو محمد

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علق الناشط السياسي حازم عبد العظيم، على فوز المصور الصحفي محمود أبو زيد، الشهير باسم "شوكان" بالجائزة الدولية للصحافة والتي تمنحها منظمة اليونسكو, قائلًا: "ستحرر مصر بأكملها".

وقال فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "برغم البيان المتشنج والعصبي للخارجية المصرية والذي أساء لتاريخ الدبلوماسية المصرية".

وتابع: "اليونسكو تتجاهل البيان وتمنح جائزة حرية الصحافة 2018 لشوكان، مبروك لمحمود شوكان عقبال ما نبارك لك قريبًا خروجك من السجن وتحرر مصر كلها".

وكانت لجنة حماية الصحفيين الدولية بـ"اليونسكو" قد قرر منح المصور الصحفي محمود أبوزيد "شوكان"، الجائزة الدولية للصحافة.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة عبد العظيم، حيث قال سعيد مهران: "الدبلوماسية المصرية اللى علمت العالم العربى العمل الدبلوماسى أصبح أكبر إنجازاتها رمي ميكروفون وأصبحت متفرغة لمهاجمة أهل الشر!.

وأضاف آخر: "خليك كده يا حازم على طول لغاية ما تندم علي سبك في بلدك".

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