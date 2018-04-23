وزير الداخلية لـ"الرئيس": "نعاهدكم الولاء"

أرسل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وجاء بالبرقية: "في ذكرى الأعياد تتهادى الأمنيات وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء، يسعدنى بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن هيئة الشرطة أن أعرب لسيادتكم عن خالص التهنئة بهذه الذكرى الخالدة .

وأضاف: يأتى احتفالنا هذا العام، متزامناً مع احتفال شعب مصر العظيم بتولى سيادتكم المسئولية لفترة رئاسية ثانية، ونحن فى هذه المناسبة نعاهد سيادتكم على الولاء والفداء، دروعاً للدفاع عن أمن الوطن أوفياء، نزود فى سبيل إرساء قيم العدل والمساواة والنقاء، ونعمل على تأمين المسيرة الوطنية نحو التقدم والإزدهار والنماء لتبقى مصر بقيادة سيادتكم وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها، نفحة سمو وإسعاد أودعها الخالق بين العباد لتعلوا رايتها خفاقة دائماً فى السماء، حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالية وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن حاضرة ونافذة ، زول عام وسيادتكم بخير".