  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:07 م
بحث متقدم
الاسواني

لا يستطيع أحد أن يضلل المصريين

حسام غالي

نوبة بكاء شديدة لـ "غالي" بمؤتمر اعتزاله

حسام غالي

بث مباشر.. اعتزال "الكابيتانو" بحضور نجوم الأهلى

السبت.. حريات الصحفيين تتضامن مع "شوكان"

معلومات لا تعرفها عن "شوكان"

صلاح

5 عالميين بعد تشكيكهم فى مهارات صلاح: "إحنا آسفين"

وزير الداخلية

وزير الداخلية لـ"الرئيس": "نعاهدكم الولاء"

عبد الله السناوى

مستقبل جماعة الإخوان بعد تورطها فى العنف

زيدان وصلاح

زين الدين زيدان يصدم "صلاح"

محكمة النقض

النقض تؤيد حبس المتهمين فى "عنف المنيا"

صلاح

صلاح يرد على تغريدة "أبو تريكة": "اللى بعده"

وزير الداخلية لـ"الرئيس": "نعاهدكم الولاء"

قضايا وحوادث

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

هذا هو سبب إقالة «البشير» لوزير خارجيته

#

وزير الداخلية لـ"السيسي": العلميات الإرهابية انخفضت بنسبة 85%

#

موسى لـ"المصريين": "كفاية عليكوا رغيف واحد في اليوم"

#

"السيسي" يلتقط صورة تذكارية مع قيادات الشرطة

أرسل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وجاء بالبرقية: "في ذكرى الأعياد تتهادى الأمنيات وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء، يسعدنى بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن هيئة الشرطة أن أعرب لسيادتكم عن خالص التهنئة بهذه الذكرى الخالدة .

وأضاف: يأتى احتفالنا هذا العام، متزامناً مع احتفال شعب مصر العظيم بتولى سيادتكم المسئولية لفترة رئاسية ثانية، ونحن فى هذه المناسبة نعاهد سيادتكم على الولاء والفداء، دروعاً للدفاع عن أمن الوطن أوفياء، نزود فى سبيل إرساء قيم العدل والمساواة والنقاء، ونعمل على تأمين المسيرة الوطنية نحو التقدم والإزدهار والنماء لتبقى مصر بقيادة سيادتكم وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها، نفحة سمو وإسعاد أودعها الخالق بين العباد لتعلوا رايتها خفاقة دائماً فى السماء، حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالية وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن حاضرة ونافذة ، زول عام وسيادتكم بخير".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الشرطة الماليزية تنشر صور قاتلي "البطش"
» سكب زيت الزيتون في المنام خبر سيئ
» بدء فعاليات التدريب المصرى البحرينى "خالد بن الوليد 2018"
» عار يقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي على مطعم
» تراجع أسعار الحديد 200 جنيه
» أول تعليق لـ"رونالدو" بعد تتويج "صلاح"
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» القصة الحقيقية لمسلسل "ذئاب الجبل"
» «الشناوي» يطير إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
» هذا ما قاله "السعيد" لـ"صلاح" عقب فوزه بأحسن لاعب
» "عندك عريس" تحرج برلمانيًا على الهواء

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين