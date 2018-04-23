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بدء فعاليات التدريب المصرى البحرينى "خالد بن الوليد 2018"

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الصاعقة
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المحرر العسكري

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بدأت منذ قليل فعاليات التدريب المصرى البحرينى المشترك "خالد بن الوليد 2018"  الذى تنفذه عناصر من القوات الخاصة المصرية والبحرينية، ويستمر لعدة أيام بمملكة البحرين الشقيقة .

وقد تم الإعداد والتجهيز الجيد للقوات الخاصة المصرية قبل التحرك للمشاركة فى التدريب الذى يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات والمحاضرات النظرية والعملية لتنسيق الجهود والاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين ، حيث تم تنظيم معرضاً للأسلحة والمعدات المشاركة من جانب القوات الخاصة الملكية البحرينية لتحقيق الدمج بين القوات المشاركة من الجانبين وتوحيد المفاهيم العملياتية ، كذلك تنفيذ الرمايات من أوضاع الإشتباك المختلفة بالذخيرة الحية والتدريب على إقتحام المنشآت ، والتى تعد أحد المهارات الخاصة التى تتطلبها طبيعة عمل قوات الصاعقة للوصول للأهداف.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري وصقل مهارات العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

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