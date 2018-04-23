للمرة الأول.. "المقاولون" يرتدي تيشرت بصورة "صلاح"

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محمود شوكان

قرر مجلس ادارة المقاولون العرب تكريم اللاعب محمد صلاح ابن النادي بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2018 بالدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" بإرتداء تيشيرت يحمل صورته خلال مباراة الفريق مع مصر المقاصة، يوم الجمعة، في الدوري الممتاز.

وحصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم "2017-2018"، وتفوق الفرعون متصدر هدافي البريمير ليغ، برصيد 31 هدفا، على كل من، المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، هداف توتنهام هوتسبير، والإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إضافة إلى ثلاثي فريق مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، والألماني ليروي ساني، والإسباني دافيد سيلفا.


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