البرعي: الحكومة تعتبر 2018 عام المؤامرة الدولية

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علق المحامي الحقوقي نجاد البرعي على فوز المصور الصحفي محمود أبو زيد، الشهير باسم "شوكان" بالجائزة الدولية للصحافة والتي تعيطها منظمة اليونسكو, قائلًا: "الحكومة ستعتبر عام 2018 عام المؤامرة الدولية عليها".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "توتير"، قائلًا: "بمناسبة الجوائز الدولية عام 2017-2018 يعتبر أكثر الأعوام التي فاز فيها مناضلون حقوقيون وإعلاميون مصريون بجوائز دولية نتيجة نضالهم من أجل الحريات الغائبة في مصر".

وتابع "البرعي"، "يمكن للحكومة أن تعتبر أن تلك مؤامرة دوليه عليها؛ وممكن أن تقف لتنظر في السياسات التي تتبعها وأثرها على المدى الطويل".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت اليوم لجنة حماية الصحفيين الدولية بـ"اليونسكو" منح المصور الصحفي محمود أبو زيد "شوكان"، الجائزة الدولية للصحافة.

يذكر أن عامي 2017-2018 كان قد فاز الناشط الحقوقي المصري محمد زارع، بجائزة مارتن اينالز، أحد أهم الجوائز في مجال حقوق الإنسان، وايضًا، قد فاز الكاتب الصحافي المصري، خالد  البلشي، بجائزة نيلسون مانديلا للمدافعين عن حقوق الإنسان، قبل إن تعلن اليوم اليونسكو فوز الصحفي "شوكان"، بالجائزة الدولية بالصحافة.

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