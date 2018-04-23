معلومات لا تعرفها عن "شوكان"

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شوكان

جائزة اليونسكو

فاز محمود أبو زيد شوكان، المصور الصحفى المصرى المعتقل، بجائزة منظمة اليونسكو العالمية التى تمنح سنويًا لحرية الصحافة على مستوى العالم، وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية أعربت عن أسفها بعد معرفتها بأن المنظمة العالمية تتجه إلى تكريم المصور المحبوس مشيرة إلى أن هذا التكريم يورط اليونسكو فى مكانة غير إيجابية نظرًا لكون شوكان محبوسًا على ذمة قضايا متعلقة بالأمن القومى للدولة المصرية.

وتنشر "المصريون" خلال السطور التالية بعض المقتطفات من حياة المصور الصحفي منذ ما قام به وتسبب فى حبسه إلى الآن ، ففى  14 أغسطس 2013 خرج شوكان من أجل التغطية الصحفية لفض مظاهرات  المعتصمين من جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وكان ضمن طاقم العاملين  لوكالة "ديموتيكس"  للتصوير الفوتوغرافي وخلال وجوده فى المكان وتصويره قامت قوات الأمن مسرعة بإلقاء القبض عليه ومعه اثنان من زملائه أحدهما فرنسى وآخر محرر لموقع يسمى نيوزويك، وقبع شوكان 15  يوما كانت تتجدد تلقائيا  داخل إحدى الزنازين بسجن أبو زعبل.

وجهت النيابة العامة إلى شوكان في اتهاماتها، التحريض على العنف، والإخلال بالسلم العام، والتظاهر، ومقاومة السلطات، وارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية  وفى نوفمبر 2015 كان قد أمضى سنتان وهو في الحبس الإحتياطي. وفي 26 مارس 2016 وُجهت له عدة تهم ونتيجة لذلك فإنه سيحكم عليه بالإعدام في حالة إدانته.

شوكان شاب والذي دخل المعتقل وكان عمره 26 عاما، يفوز اليوم بجائزة حرية الصحافة باليونسكو وبلغ عامه الـ31، تخرج في أكاديمية أخبار اليوم، أعلن احترافه التصوير الصحفي منذ التحاقه بها، بدأه بالتدريب في جريدة الأهرام المسائي بالإسكندرية وهو مازال طالبًا، مرورًا بمشروع التخرج، إذ كان الوحيد بين رفاقه الذي اختار فكرته عن التصوير.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي فاز بها  بجائزة دولية، ففي عام 2016، فاز هو وثلاثة صحفيين آخرين بالجائزة الدولية لحرية الصحافة لمخاطرتهم بحريتهم وحياتهم في سبيل تغطية الأحداث الإخبارية الخطيرة لمجتمعهم وللمجتمع العالمي"، على حد قول لجنة حماية الصحفيين  وهى منظمة مستقلة  غير حكومية مقرها  مدينة نيويورك .

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