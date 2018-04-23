بث مباشر.. اعتزال "الكابيتانو" بحضور نجوم الأهلى

23 أبريل 2018 - 12:47 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لمؤتمر تكريم نجم النادي الأهلي حسام غالي قبل مباراة اعتزاله المقرر لها 11 مايو المقبل.

ويعلن النادي عن تفاصيل مهرجان اعتزال "غالي" بحضور خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى، وعبد العزيز عبد الشافى، المدير الرياضى، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وحسام البدرى المدير الفنى ومندوب من الشركة المنظمة للمهرجان بالإضافة إلى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم.

يذكر أن الأهلى سيلاقى أياكس الهولندى بملعب هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية يوم 11 مايو الجارى بمناسبة اعتزال حسام غالى.

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