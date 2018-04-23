وزيرة الهجرة: لهذا السبب المصريون بكوا

23 أبريل 2018 - 01:29 م

أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك تعاونًا من اليونان وقبرص لإمداد مصر بالمعلومات عن مواطنيهم الذين عاشوا في مصر، وذلك في إطار مبادرة "العودة للجذور" .

وأضافت في حوارها مع فضائية "دي إم سي"، اليوم الإثنين، بأنه تم الاتفاق على التبادل الثقافي والتراثي بين مصر واليونان وقبرص.

و تابعت مكرم أن فيلم "حكاية وطن" لم يكن بكلام مرسل ولكنه تحدث مع المواطن بشكل قريب للغاية نفسيًا، متابعة أن المصريين في الخارج بكوا بالدموع خلال مشاهدتهم للفيلم عند عرضه عليهم.

شاهد الفيديو..